الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عبر دائرة الفيديو..

إيران.. إفتتاح مشاريع في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة

إيران.. إفتتاح مشاريع في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

رعى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء عبر دائرة الفيديو، مراسم افتتاح مشاريع وطنية في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة بقيمة ثلاثة آلاف و 105 مليار تومان.

العالم - إيران

وجرى تدشين 62 مشروعا في مجالات الإنتاج الاقتصادي والبنية التحتية في محافظات أذربايجان الشرقية والغربية (شمال غرب) وكيلان (شمال) وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

وتم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق التجارية والصناعية الحرة في ماكو وجابهار وأرس وانزلي، حيث وفرت هذه المشاريع، فرص عمل مباشرة لألف و638 شخصا.

و تم تشغيل 38 مشروعا إنتاجيا واقتصاديا بقيمة استثمارية تصل إلى 1514 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ 663 شخصا في منطقة أرس التجارية الحرة (شمال غرب البلاد).

كما تم تدشين أربعة مشاريع إنتاج وبنية تحتية في منطقة ماكو التجارية والصناعية الحرة بقيمة استثمارية 758 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ360 شخصا.

وفي منطقة أنزلي الحرة التي تقع شمال البلاد، تم تنفيذ 14 مشروعا اقتصاديا وإنتاجيا بقيمة استثمارية 616 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ446 شخصا.

كما تم اليوم افتتاح 6 مشاريع اقتصادية وإنتاجية وبنية تحتية في منطقة جابهار التجارية والصناعية الحرة (جنوب شرق البلاد) بائتمان استثماري قدره 216 مليار تومان وتوظيف 169 شخصا.

روابط ذات صلة

الرئيس روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد

بايعاز من رئيس الجمهورية؛ افتتاح مشاريع وطنية في ثلاث محافظات ايرانية

الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع لوزارة النفط

روحاني يرعى تدشين مشاريع زراعية في عدة محافظات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فضحیة أمير سعودي في فرنسا.. وهذا ما فعله بـ 7 فتيات عملن لديه

تناول الأسبرين يوميًا يفعّل آلية 'الموت المبرمج' لخلايا السرطان

صورة لبايدن "راكعا" لمسؤولة إسرائيلية تثير وسائل التواصل

عبر دائرة الفيديو.. إيران.. إفتتاح مشاريع في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة

برسالة الى مجلس الأمن.. إثيوبيا تحتج على "تدخل" الجامعة العربية في ملف سد النهضة

الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في بادية حماة الشرقية