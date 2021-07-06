إيران.. إفتتاح مشاريع في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة

العالم - إيران

وجرى تدشين 62 مشروعا في مجالات الإنتاج الاقتصادي والبنية التحتية في محافظات أذربايجان الشرقية والغربية (شمال غرب) وكيلان (شمال) وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

وتم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق التجارية والصناعية الحرة في ماكو وجابهار وأرس وانزلي، حيث وفرت هذه المشاريع، فرص عمل مباشرة لألف و638 شخصا.

و تم تشغيل 38 مشروعا إنتاجيا واقتصاديا بقيمة استثمارية تصل إلى 1514 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ 663 شخصا في منطقة أرس التجارية الحرة (شمال غرب البلاد).

كما تم تدشين أربعة مشاريع إنتاج وبنية تحتية في منطقة ماكو التجارية والصناعية الحرة بقيمة استثمارية 758 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ360 شخصا.

وفي منطقة أنزلي الحرة التي تقع شمال البلاد، تم تنفيذ 14 مشروعا اقتصاديا وإنتاجيا بقيمة استثمارية 616 مليار تومان وخلق فرص عمل لـ446 شخصا.

كما تم اليوم افتتاح 6 مشاريع اقتصادية وإنتاجية وبنية تحتية في منطقة جابهار التجارية والصناعية الحرة (جنوب شرق البلاد) بائتمان استثماري قدره 216 مليار تومان وتوظيف 169 شخصا.