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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: ناقشنا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل إتمام تبادل الأسرى والكشف عن مصير المفقودين

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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