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غرافيك.. 17 ألف شهيد إيراني ضحايا الإرهاب

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن لم تكف الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي ومن يسير إلى جانبهم، من تدبير المكائد للجمهورية الإسلامية في إيران، من خلال ممارسة شتى أصناف الإرهاب.

العالم - إيران

واتخذت الحكومتان الإرهابيتان أسلوب التصفية الجسدية لمخالفيهم كأسلوب أساسي في استراتيجيتهم السياسية، استمر منذ 40 عاما وحتى الآن.

فلم تكن تزل المظاهرات ضد نظام الشاه متواصلة في إيران حتى بدأت زمرة خلق الإرهابية عمليات الاغتيال في الأزقة والشوارع، وامتدت بعدها التصفيات الجسدية إلى مسؤولين كبار وصغار في نظام الجمهورية الإسلامية، وتواصلت إلى أن كان من أواخرها العلماء النوويين الذين تم اغتيالهم بأساليب غادرة.

هذا وبلغ عدد الشهداء الإيرانيين الذين قامت الحكومة الأميركية والصهيونية والزمر الإرهابية التي تسير في فلكهم بتصفيتهم، أكثر من 17000 ألف شهيد.

إليكم هذا الفيديو القصير الذي يستذكر البعض من هؤلاء الشهداء..

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