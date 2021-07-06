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الدفاع الأفغانية تخطط لهجوم كبير على طالبان لاستعادة أراضيها

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

هجوم كبير تخطط له وزارة الدفاع الافغانية لشنه بهدف استعادة الأراضي، التي سيطرت عليها طالبان، ولتأمين المدن الرئيسة والطرق والبلدات الحدودية في مواجهة هجوم طالبان.

العالم - خاص بالعالم

ويجري حشد وتنظيم القوات على الأرض من أجل هذه العملية، ونشرت السلطات الافغانية مئات من القوات الخاصة والميليشيات الموالية للحكومة في ولايتي تخار و بدخشان الشماليتين لمواجهة هجمات جماعة طالبان.

وسيطرت الجماعة على ثلاث مقاطعات، ووقعت خمس مدن في هرات وبادغيس وسمنغان وننكرهار في أيدي عناصرها مع وقوع اشتباكات في ولايات عدة، لكن مسلحي طالبان شنوا حملات عبر الريف الشمالي.

وسيطروا على عشرات الأقاليم خلال الشهرين الماضيين، وعلى منطقة رئيسة في ولاية قندهار، معقلهم الجنوبي السابق، كما سيطروا على منطقة في ولاية "نمروز" القريبة.

وأثارت انتصارات مسلحي طالبان مخاوف من أن القوات الأفغانية تعاني أزمة، وارتفعت اصوات محذرة من الوضع الطارئ ومطالبة الحكومة الأفغانية، بتكثيف هجومها المضاد في أقرب وقت ممكن.

خصوصا في الوقت الحالي بتراجع معنويات القوات الأفغانية، وفرار أكثر من ألف جندي إلى طاجيكستان المجاورة عقب اشتباكات مع طالبان.

وتخلّت القوات الافغانية عن كثير من المناطق، وتوقفت العديد من القنصليات في مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ قرب الحدود مع أوزبكستان، عن العمل مؤقتا حتى يتضح الوضع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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