انطلاق فعاليات معرض سورية الدولي للبترول والثروة المعدنية غداً 

العالم - سوريا



ويضم المعرض الاختصاصات المتعلقة بالصناعات النفطية مثل الشركات المتخصصة بالإنتاج والتكرير النفطي وشركات الخدمات النفطية وشركات الصيانة وقطع التبديل للأدوات والمعدات النفطية ومؤسسات الخدمة العاملة وشركات الخدمات اللوجستية والدراسات والاستشارات المتعلقة بالاختصاص ذاته وشركات إنتاج وتسويق الزيوت المعدنية والشركات العاملة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية وإنتاج وغسيل الفوسفات.

وأكد مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض خلف مشهداني في تصريحات صحفية أن المعرض يهدف إلى إثبات دور شركات النفط العامة والمشتركة والخاصة في مرحلة إعادة الإعمار والتعريف بخدماتها وطبيعة عملها ومجالات تعاونها مع الشركات العربية والأجنبية الصديقة وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في سورية.