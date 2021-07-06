«الصليب الأحمر الدولي» يؤكد على لعب دوره كوسيط إنساني محايد بسوريا

العالم - سوريا

وفي تصريحات صحفية، قال حزام: "لعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور الوسيط الإنساني المحايد في عملية إطلاق سراح 10 محتجزين" التي تمت يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن العملية كانت بحضور فريق من اللجنة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضح حزام أن مشاركة اللجنة في هذه العملية تأتي بدافع "إنساني بحت" لكونها تلعب دور وسيط إنساني محايد في هذه العمليات ليس في سورية فقط وإنما في مناطق أخرى تشهد "صراعات".

وأكد أن اللجنة "تلعب دور الوسيط الإنساني المحايد، ولا نتدخل في عملية المفاوضات بين الأطراف لأن ذلك يؤثر في مصداقيتنا وحياديتنا".

وأشار إلى أن "مشاركة اللجنة الدولية والهلال الأحمر كانت بطلب من الأطراف المنخرطة بالصراع في سورية".

وإن كانت اللجنة تعمل حالياً على لعب الدور نفسه في عمليات مماثلة، قال حزام: "نحن مستعدون إذا طلب منا من قبل الأطراف لعب هذا الدور الوسيط الإنساني المحايد مع احترام الإجراءات التي تتبعها اللجنة في مثل هذه العمليات".

وأضاف: "نحن مستعدون للمساهمة والقيام بهذا الدور إن كانت هناك عمليات أخرى، مع العلم أننا لا نتدخل في عملية المفاوضات بين الأطراف، ونحن إذا طلب منا من قبل هذه الأطراف أن نلعب دوراً كوسيط إنساني محايد نتواجد ونقوم بالمساهمة أو المشاركة في عملية الإطلاق".

وإن كان يمكن أن نشهد عملية مماثلة قريباً، قال حزام: "نتمنى أن يكون هناك مزيد (من العمليات) لأن الأمر قضية إنسانية بحتة تساهم في إعادة التواصل الأسري خاصة عندما يكون المحتجزون بعيدين عن أسرهم منذ سنوات، وكذلك نتمنى أن يكون هناك جهد من قبل الأطراف في هذا المجال".

وأوضح، أن اللجنة سبق أن لعبت دور الوسيط الإنساني المحايد في عملية مماثلة تمت قبل سنتين.

وبعدما ذكر حزام، أن عملية مسار "أستانا" التي تعتبر روسيا وإيران وتركيا أطرافاً ضامنة لها، من ضمن مخرجاتها هو العمل على إطلاق سراح المخطوفين والموفوفين لدى "أطراف الصراع"، أكد أن اللجنة تم الطلب منها من قبل هذه الدول لعب دور الوسيط الإنساني المحايد في العملية التي تمت يوم الجمعة، وأضاف: "هذا هو دورنا الأساسي. لا نتدخل في عملية المفاوضات ونتركها للأطراف، وربما تكون هناك عمليات أخرى ونحن مستعدون للعب هذا الدور كونه يساهم في حل أزمة إنسانية".