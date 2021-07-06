قناة العالم
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية يصل العاصمة الكازاخية للمشاركة بالاجتماع الدولي الـ 16 حول سورية بموجب صيغة أستانا
مراسل العالم:سماع اصوات مدفعيه ثقيله في الجولان المحتل من قبل جيش الاحتلال
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: ناقشنا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل إتمام تبادل الأسرى والكشف عن مصير المفقودين
العثور على حطام الطائرة المفقودة في أقصى شرق روسيا
العثور على حطام الطائرة المفقودة في أقصى شرق روسيا
المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: نعتقد أن الحوار ولاسيما بين المجتمعات داخل الامة الاسلامية هو السبيل الاجدى لحل الخلافات فيما بينها
المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: المحادثات بين ايران والسعودية انطلقت مع ايماننا الراسخ باعطاء الاولوية للجيران
حسان دياب: ربط المعونة للبنان بتشكيل مجلس الوزراء أصبح خطورة على حياة اللبنانيين
حسان دياب: الاستقرار في لبنان هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة
حسان دياب: انقذوا لبنان قبل فوات الاوان
مراسل العالم:سماع اصوات مدفعيه ثقيله في الجولان المحتل من قبل جيش الاحتلال
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
رئيسي؛ كابوس اسرائيل وتحالف الحرب والتطبيع
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٦
مع الحدث
ابعاد استهداف قوات الاحتلال الامريكي في سوريا
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠
العين الإسرائیلیة
ما عوامل القلق الاسرائيلي من الرئيس الايراني الجديد؟
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢
أهم الأخبار
السفير الايراني يكشف للعالم كواليس الحصار الاميركي على لبنان+فيديو
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤
حديث البحرين
النظام البحريني يرفض الشعب!
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٥
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 05 يوليو 2021
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..
من ينقذ لبنان من خطر الانهيار؟ والمقاومة العراقية تواجه الوجود الاميركي
شاهد..الإنتقام لشهداء الحشد الشعبي على الحدود مع سورية قادم لا محالة
وزير الري السودانيالى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
محمد عبد السلام يلتقي رئيس لجنة الصليب الأحمر
وراء الأكمة ما وراء سد النهضة.. اين تختبئ "اسرائيل"؟
الرئاسة اللبنانية والتحقيق الجنائي.. هل يرى نفس مسار الابراء المستحيل؟
مقالات و تحليلات
هل ستنقذ "القاعدة" السعودية من مستنقع مأرب؟
أسرار وخفايا 'غضب السيسي من عباس'
لبنان.. الأزمات تتزاحم وآخرها الخبز والدواء
بدء الطلاق السعودي والاماراتي
معهد دراسات الأمن 'الاسرائيلي': المسيّرات تشكل خطرا حقيقيا علينا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.