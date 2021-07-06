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مراسل العالم: الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية يصل العاصمة الكازاخية للمشاركة بالاجتماع الدولي الـ 16 حول سورية بموجب صيغة أستانا

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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