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مقتل امرأتين وطفل إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينافاسو

مقتل امرأتين وطفل إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينافاسو
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قتلت امرأتان وطفل في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لدى مرور عربتهم في شمال بوركينا فاسو، المنطقة التي تشهد باستمرار هجمات إرهابية دامية، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

العالم - افريقيا

وقال مسؤول محلّي طالبا عدم الكشف عن هويته إن "عبوة ناسفة انفجرت عندما مرت فوقها عربة يجرها حمار وعلى متنها نساء. لقد سقط ثلاثة قتلى هم امرأتان وطفل".

وأضاف أن الانفجار الذي أسفر أيضا عن سقوط جريح واحد وقع على الطريق بين أربيندا وغورغادجي.

وأكّد مصدر آخر وقوع الهجوم والحصيلة، مشيراً إلى أنّ النساء اللواتي كن على متن العربة هن "نازحات" غادرن ديارهن هرباً من الهجمات الإرهابية.

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، بحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس.

ويومي السبت والأحد، تظاهر الآلاف في عدد من مدن بوركينا فاسو ولا سيما في العاصمة واغادوغو تلبية لنداء أطلقته المعارضة والمجتمع المدني للاحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وللمطالبة بوضع حد للاعتداءات الإرهابية.

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