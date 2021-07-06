تسليم رد الرئيس الإيراني المنتخب على تهنئة فلاديمير بوتين

العالم - إيران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" ، اليوم الثلاثاء بالمساعد الخاص لرئيس روسيا "أندريه فورسينكو" حيث سلمه رسالة الرئيس المنتخب آية الله إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على رسالة التهنئة التي بعثها إليه.

وعبر جلالي خلال اللقاء عن أمله في أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة في إيران فترة نمو وازدهار للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا.

كما أثار قضية مشاكل الطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين بعد حظر الدخول إلى روسيا ودعا إلى حل هذه المشاكل.

بدوره اعتبر مساعد الرئيس الروسي تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية في ظل الأوضاع العالمية المعقدة بأنه ضرورة حتمية وقال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن صمود واستقامة واستقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية نموذج للكثير من الدول وأن إيران واحدة من أكثر دول العالم استقلالا".

كما تطرق فورسينكو إلى مشاكل الطلاب الإيرانيين ورجال الأعمال الذين يدخلون روسيا وقال "سأتحدث مع المسؤولين الحكوميين ونائب رئيس الوزراء ووزارة العلوم حول هذا الموضوع وسأحاول حل العقبات القائمة، بما في ذلك قضية التطعيم وإرسال اللقاحات".

وكان فلاديمير بوتين أول مسؤول أجنبي هنا آية الله إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.