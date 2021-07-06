الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عليان صوافطة: قدوم الدكتور سلام فياض للحكومة لن ينهي الازمة الراهنة

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الدفاع الأفغانية تخطط لهجوم كبير على طالبان لاستعادة أراضيها

تسليم رد الرئيس الإيراني المنتخب على تهنئة فلاديمير بوتين

السفير الإيراني الجديد يسلم أوراق اعتماده إلى ملكة بريطانيا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الخلاف السعودي الإماراتي وتهديد التحالف

بالفيديو.. دياب يناشد العالم لإنقاذ لبنان من الزوال ويحذّر من إنهياره

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. من ينقذ لبنان من خطر الانهيار؟ والمقاومة العراقية تواجه الوجود الاميركي