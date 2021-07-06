معارض سعودي يعلق على ظهور مشعل على شاشة 'العربية'

العالم- السعودية

وأشار ابن عبدالعزيز إلى أن الحركة مصنفة إرهابية، وأن أحد مطالب دول الخليج الفارسي لقطر كانت قطع العلاقة مع حماس، ليظهر فجأة مشعل على قناة العربية ضيفا.

على جانب آخر، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن خلافات الرياض وأبوظبي بدأت تظهر في الأيام القليلة الماضية، لكن النفط ليس المشكلة الوحيدة، بل اليمن، والتطبيع، والمصالحة مع قطر، وكورونا، كلها أسباب زادت التوتر بين البلدين.

وكان الخلاف الأخير في اجتماع "أوبك+"، حين طلبت السعودية وروسيا من الدول الأعضاء زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ترفضه الإمارات.



في وقت سابق، هددت الرياض الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بقطع العقود معها إذا لم يكن مقرها الرئيسي في المنطقة بالرياض، الأمر الذي فهم على أنه هجوم يستهدف دبي، المركز التجاري للإمارات.