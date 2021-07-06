الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

معارض سعودي يعلق على ظهور مشعل على شاشة 'العربية'

معارض سعودي يعلق على ظهور مشعل على شاشة 'العربية'
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

علق المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز على ظهور رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، على قناة العربية السعودية، رابطا الظهور بالخلاف الإماراتي السعودي.

العالم- السعودية

وأشار ابن عبدالعزيز إلى أن الحركة مصنفة إرهابية، وأن أحد مطالب دول الخليج الفارسي لقطر كانت قطع العلاقة مع حماس، ليظهر فجأة مشعل على قناة العربية ضيفا.

على جانب آخر، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن خلافات الرياض وأبوظبي بدأت تظهر في الأيام القليلة الماضية، لكن النفط ليس المشكلة الوحيدة، بل اليمن، والتطبيع، والمصالحة مع قطر، وكورونا، كلها أسباب زادت التوتر بين البلدين.

وكان الخلاف الأخير في اجتماع "أوبك+"، حين طلبت السعودية وروسيا من الدول الأعضاء زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ترفضه الإمارات.

في وقت سابق، هددت الرياض الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بقطع العقود معها إذا لم يكن مقرها الرئيسي في المنطقة بالرياض، الأمر الذي فهم على أنه هجوم يستهدف دبي، المركز التجاري للإمارات.

روابط ذات صلة

هل ستنقذ "القاعدة" السعودية من مستنقع مأرب؟

الملك السعودي يستضيف سلطان عمان في نيوم الأحد المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليابان تهدد الصين بتحرك عسكري.. وبكين تستنكر

اعتقالات في موريتانيا بسبب فضيحة فساد

قائمة هدافي 'يورو 2020'.. 3 لاعبين يهددون صدارة رونالدو

'تنظيم سري' خلفه الإمارات لتسريب عقارات بالقدس للمستوطنين

ماذا يحصل لجسمنا عند تناول الكرز يوميا؟

جهانغيري: أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي حتى نهاية تموزعلى أبعد تقدير