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شاهد: الهدوء الى يعود مدينة البصرة مع عودة الكهرباء

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي شهدتها عدة مدن عراقية ضد تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، عاد الهدوء الى مدينة البصرة الجنوبية مع عودة المنظومة الكهربائية الى العمل من جديد.

العالم - مراسلون

وتقول الحكومة المحلية هنا ان توريد الغاز الايراني عبر خط ابدان - بصرة اسهم بإعادة عمل المحطات الكهربائية في المحافظة .. وفور مباشرته بمهامه اعلن القنصل الايراني عن قرب تجهيز بلاده للمحافظة بمئتين ميغاواط

والى ذلك يعزو مراقبون اسباب تدهور المنظومة الكهربائية في العراق، الى عدة عوامل منها سوء الادارة واخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف.

لكن سياسيون اشاروا الى ان التدخل الامريكي، عرقل مشاريع النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، داعين بغداد الى التوجه الى شركات الطاقة الايرانية والتعاقد معها لبناء محطات كهربائية.

وبهدف تعزيز منظومة الكهرباء الوطنية في العراق، أوشكت إحدى الشركاتِ الايرانية إكمال المراحل النهائيةِ لمشروع محطة الرميلة الغازية في مدينة البصرة، بطاقة إنتاجية تقدر بثلاثة آلاف ميغاواط خطوة، يقول معنيون أنها ستسهم في معالجة أزمة ملف الكهرباء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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