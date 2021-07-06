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ابو الفضل ظهره وند: افغانستان لاتعتبر مكانا لنمو وتربية الدواعش بسبب الابعاد الثقافية والدينية

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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