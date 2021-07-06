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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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ابو الفضل ظهره وند: لايوجد اي تبرير لطالبان للبقاء في افغانستان بعد رحيل القوات الاميركية
ابو الفضل ظهره وند: طالبان تغير خطاباتها بين الحين والاخر وان التغيير ليس في الجوهر بل انه في الخطاب
ابو الفضل ظهره وند: داعش تعتبر راس مال اميركي وان القوات الاميركية نقلت عناصر داعش من مختلف المناطق الى قواعدها بافغانستان
ابو الفضل ظهره وند: افغانستان لاتعتبر مكانا لنمو وتربية الدواعش بسبب الابعاد الثقافية والدينية
ابو الفضل ظهره وند: اذ فشلت الحركات الشعبية سنشهد فوضى سياسية ناجمة عن عدم وجود حكومة
ابو الفضل ظهره وند: اذ فشلت الحركات الشعبية سنشهد فوضى سياسية ناجمة عن عدم وجود حكومة
ابو الفضل ظهره وند: اميركا ترغب بالتواجد في افغانستان من خلال القوات المرتبطة بالمخابرات الاميركية
ابو الفضل ظهره وند: اميركا تسعى لان تلتهم حالة عدم الاستقرار في افغانستان امن الدول المجاورة لها
ابو الفضل ظهره وند: بتصاعد الحرب الاهلية ترتفع معدلات انتاج المخدرات في افغانستان وتزداد معها عمليات التهريب
ابو الفضل ظهره وند: اميركا وقعت اتفاقية كابيتاليسيون مع الحكومة الافغانية وتعهدت بموجبه الحفاظ على امن البلاد حتى 2025
ابو الفضل ظهره وند: افغانستان لاتعتبر مكانا لنمو وتربية الدواعش بسبب الابعاد الثقافية والدينية
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.