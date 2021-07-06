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وفد دبلوماسي إيراني يغادر إلى كازاخستان لحضور محادثات أستانا

وفد دبلوماسي إيراني يغادر إلى كازاخستان لحضور محادثات أستانا
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

غادر وفد دبلوماسي إيراني متوجها إلى العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان" لحضور جولة أخرى من محادثات أستانا.

العالم - إيران

وأفادت وسائل إعلام روسية عن زيارة الوفد الدبلوماسي الإيراني إلى مدينة "نور سلطان" في كازاخستان لمواصلة المحادثات السورية المسماة "عملية أستانا".

وذكرت وكالة أنباء تاس أن وفدين روسي وسوري وصلا إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان لحضور القمة الدولية السادسة عشرة بشأن عملية أستانا ، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية للصحفيين اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية ان "وفدا روسية وسورية وصلا بالفعل إلى كازاخستان في وقت سابق".

الى ذلك وصل ممثلون عن الحكومة التركية والمعارضة السورية إلى مدينة نور سلطان. ومن المتوقع أن يصل الممثل الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة تاس ، فإن "علي أصغر خاجي" كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ، والذي يرأس الوفد الإيراني الذي سيشارك في الاجتماع ، سيصل إلى نور سلطان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وتستضيف مدينة نور سلطان يومي 7 و 8 تموز/يوليو اجتماع أستانا الدولي السادس عشر حول سوريا ، والذي ستحضره وفود تمثل روسيا وإيران وتركيا والحكومة السورية والمعارضة السورية.

كما سيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب. وسيناقش المفاوضون الوضع في سوريا ، والمساعدات الإنسانية الدولية لسوريا ، واحتمال استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف ، وإجراءات بناء الثقة ، بما في ذلك تبادل الأسرى ، والإفراج عن الرهائن ، والبحث عن المفقودين.

وفي فبراير الماضي ، عُقد الاجتماع الخامس عشر لعملية أستانا على مستوى الخبراء في مدينة سوتشي الروسية.

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