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ابو الفضل ظهره وند: الوضع الحالي كان متوقعا وهو نتيجة اتفاقية الدوحة بمعنى اضفاء الشرعية على طالبان

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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