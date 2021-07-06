ألمانيا تغلق قنصليتها في مزار شريف بأفغانستان

العالم - اوروبا

وغادرت آخر القوات الألمانية، التي كانت متمركزة في معسكر ممتد على أطراف مزار شريف، البلاد الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

وتتواجد القنصلية الألمانية في قاعدة عسكرية منذ وقوع هجوم انتحاري في 2016 تسبب في تدمير مقرها بشكل بالغ في مزار شريف، والذي كان يضم التمثيل الدبلوماسي.

يأتي إغلاق القنصلية في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية الراديكالية، إثر اقتراب القوات الأجنبية من استكمال انسحابها من أفغانستان.

وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل ما يزيد على 90% من انسحاب قواته من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة سلمت ما يزيد على 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار الماضي، وأنها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.

ويوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية سيطرتها على قاعدة "باغرام" الجوية بعد انسحاب القوات الأمريكية والقوات التابعة للناتو من تلك القاعدة التي شكلت مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد في عام 2001.