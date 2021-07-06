قطر تعلن استعدادها لمساعدة لبنان على حل أزماته

العالم- قطر

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي استقبله عصر اليوم في قصر بعبدا، "ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة"، شاكرًا "ما يبديه سمو امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد".

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت الى تفاقم الازمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة، وقال أنَّ "قطر وقفت دائما الى جانب لبنان، واي خطوة يمكن ان تقوم بها للمساعدة على حل ازماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين".

وحمل الرئيس عون الوزير القطري تحياته إلى أمير قطر تميم بن حمد، وتمنياته له بدوام التوفيق والتقدم.

وكان الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل الى قصر بعبدا في الخامسة والنصف، آتيًا من مطار بيروت الدولي، ونقل إلى رئيس الجمهورية تحيات أمير دولة قطر، "واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد"، مجددًا التأكيد على "وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها".

وضم الوفد المرافق للوزير القطري، رئيس جهاز أمن الدولة عبد الله محمد الخليفي، السفير القطري لدى لبنان محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب الوزير السفير سعد بن علي الخرجي، السفير مشعل المزروعي، السيد عبد الله السليطي.

بعدها، غادر وزير الخارجية القطري من بعبدا إلى عبن التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، لينتقل من عين التينة إلى "بيت الوسط" للقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وجرى خلال اللقاء محمد بن عبد الرحمن والحريري التداول بالأوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.

حيث وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على رأس وفد إلى اليرزة منذ قليل حيث سيلتقي قائد الجيش العماد جويف عون.