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وفد روسيا ينسحب من جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا

وفد روسيا ينسحب من جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

انسحب وفد روسيا من جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، احتجاجا على خرق إجراءات التصويت.

العالم - روسيا

وجاء تحرك الوفد الروسي هذا أثناء بت الجمعية في مشروع قرار طرحه ممثلو كييف حول تقييم خطوات روسيا إزاء أوكرانيا وشبه جزيرة القرم الروسية.

وأشار رئيس الوفد الروسي بيوتر تولستوي، إلى أن الجمعية خرقت القاعدة التي يتم بموجبها تبني القرارات وهي بتصويت ثلثي جميع أعضاء الجمعية، وليس ثلثي أصوات البرلمانيين الموجودين في قاعة الجلسات فقط.

وقال البرلماني الروسي: "نحن ضد تغيير القواعد أثناء اللعبة.. فنحن بالتالي نحول منظمتنا إلى قاعة محكمة تمثل عددا محدودا من الدول ومن المشاركين يتباحثون حول دولتين. إذا كنتم تجدون هذا الأسلوب عادلا فنحن لن نشارك فيه".

وذكر تولستوي أن الجانب الروسي لا يسعى لأي مواجهة بل يتطلع إلى الحوار، الذي صار مستحيلا في ظل خرق إجراءات الجمعية.

وقال قبل أن يغادر الجلسة: "إذا كنتم ترفضون العمل بالقواعد وتريدون اتخاذ قرارات مسيسة أحادية الجانب بين بعضكم البعض فهذا حقكم، لكننا لا نستطيع المشاركة في ذلك".

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