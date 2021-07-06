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بعد فوزها على اسبانیا....إيطاليا تتأهل لنهائي يورو 2020

بعد فوزها على اسبانیا....إيطاليا تتأهل لنهائي يورو 2020
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 4-2.

العالم-اوروبا

مباراة إيطاليا ضد إسبانيا، التي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي بلندن، في نصف نهائي يورو 2020، انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم فيديريكو كييزا لإيطاليا في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل البديل ألفارو موراتا بعد 20 دقيقة ويعيد المباراة لنقطة الصفر، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وظل التعادل قائما في الأشواط الإضافية، ليضطر المنتخبان للجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل للنهائي، ومواجهة الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك، وهي الركلات التي ابتسمت لمنتخب إيطاليا.

وحافظ الآزوري على سلسلته القياسية بتجنب الهزيمة في 33 مباراة متتالية، ليصبح على بُعد خطوتين فقط من معادلة الرقم التاريخي لسلسلة اللاهزيمة، المسجل باسم البرازيل وإسبانيا.

واستطاع كييزا أن يسجل هدفين في اليورو، أكثر مما أحرزه والده إنريكو كييزا على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة.

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بعد فوزها على اسبانیا....إيطاليا تتأهل لنهائي يورو 2020

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