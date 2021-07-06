إيران: أخطرنا الوكالة الدولية بعزمنا على إنتاج اليورانيوم النقي

العالم-إيران

وقال آبادي: "سننتج قريبا أول كمية من وقود (سيليسايد) لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث".

وأضاف: "سنستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتصنيع وقود سيليسايد لمفاعل الأبحاث.. الوقود المنتج من اليورانيوم، نوع متطور من الوقود النووي ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عددا قليلا من دول العالم".

وتابع: "بدأنا الأبحاث والدراسات لإنتاج هذا الوقود من اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 أشهر".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية".