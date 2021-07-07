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إصابة جنديين أرمينيين على الحدود مع أذربيجان

إصابة جنديين أرمينيين على الحدود مع أذربيجان
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان الثلاثاء، أن جنديين من القوات الأرمنية جرحا نتيجة حادث على الحدود مع أذربيجان.

العالم-اسيا الوسطى

وقال: "هذا استفزاز نظمته أذربيجان وأدى إلى حقيقة أن لدينا جريحين".

من جهته، قال ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية سامفيل أساتريان، إنه "حدث يوم الثلاثاء تبادل لإطلاق النار في منطقة جيغاركونيك على الحدود مع أذربيجان، ونتيجة لذلك أصيب جندي واحد بجروح طفيفة من الجانب الأرمني، واثنان من الجانب الأذري".

وحسب أساتريان، فإن "الجيش الأذربيجاني هو المسؤول عن تبادل إطلاق النار".

بدورها نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات المتعلقة بالحادث على الحدود مع أرمينيا، وأشارت إلى أن جنديا أذربيجانيا أصيب نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ، وأن باكو أبلغت قيادة قوات حفظ السلام الروسية بذلك.

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إصابة جنديين أرمينيين على الحدود مع أذربيجان

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