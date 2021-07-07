قطر: ندعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا

العالم-قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الوزير محمد بن عبد الرحمان آل ثاني أكد أن الدوحة ستقوم بدعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

وأكد الوزير القطري دعم بلاده للبنان وشعبه وجيشه، مشيدا بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعوة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

ونقل آل ثاني تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد للرئيس عون، مجددا التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف التي يمر بها.

بدوره، أكد عون ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، معربا عن شكره لأمير قطر لاهتمامه بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

ويواجه لبنان حاليا، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.