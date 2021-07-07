بحوالي 8000 إصابة.. تونس تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

العالم - تونس

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 455 ألفا بينما بلغ عدد الوفيات 15601 ألف حالة.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة.

وفرضت السلطات حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت تطبيق العزل العام على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتقول السلطات الصحية إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة.

وأعلنت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة "جونسون آند جونسون" مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19.