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انطلاق أعمال الاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية في العاصمة الكازاخية

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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