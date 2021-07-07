الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء حسين سلامي: الشباب الايرانيون نجحوا في توسيع محور المقاومة

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بدء المفاوضات الافغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران

الغرب قلق من إنتاج إيران نظائر مشعة لعلاج مرضى السرطان!!

في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..وفد سوري يعقد لقاءً مع وفد روسي

ارمينيا تعلن إصابة جنديين أرمينيين على الحدود الأذرية

سلامي : القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد

ما هي معاناة أبناء السجناء السياسيين في البحرين؟