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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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اللواء حسين سلامي: لينصب جل اهتمام قادتنا العسكريين على تعزيز قواتنا
اللواء حسين سلامي: يجب ان يرى العالم يوميا تحديث تجهيز قواتنا
اللواء حسين سلامي: استراتيجيتنا دفاعية ولا نسعى وراء الحرب
اللواء حسين سلامي: لن نكون البادئين بأي حرب ولن نغزو أي بلد
اللواء حسين سلامي: استراتيجيتنا دفاعية ولا نسعى وراء الحرب
اللواء حسين سلامي: ساحات المعارك تحددها القوات المسلحة الايرانية
اللواء حسين سلامي: استراتيجيتنا هي انزال الهزيمة بالاعداء من نقطة انطلاقه
اللواء حسين سلامي: نقوم اليوم بتسليم معدات حربية جديدة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية تنفيذا لاوامر قائد الثورة بتحديث تجهيز القوات
اللواء حسين سلامي: نعمل بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية بالاعداد للقوة
اللواء حسين سلامي: قواتنا اشداء على الكفار رحماء بشعبهم
اللواء حسين سلامي: استراتيجيتنا دفاعية ولا نسعى وراء الحرب
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
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