بدء المفاوضات الافغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران

العالم - ايران

وكان المدير العام لدائرة شؤون غرب اسيا بوزارة الخارجية الايرانية، اعلن عن تزامن تواجد اربعة وفود افغانية في ايران لمناقشة وتبادل وجهات النظر ومراجعة العلاقات الثنائية مع مسؤولي وزارة الخارجية.

وأعلن رسول موسوي في حسابه على تويتر، زيارة وفود من أفغانستان لإيران وكتب: طهران تستضيف أربعة وفود أفغانية في نفس الوقت 1- وفد اللجنة الثقافية بالبرلمان الأفغاني 2- وفد رفيع المستوى من طالبان 3- وفد سياسي رفيع المستوى 4- وفد اخر لمتابعة شؤون الرعايا الافغان في ايران .

كما غرد المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر، وكتب، ان وفد طالبان يزور طهران تلبية لدعوة رسمية من السلطات الإيرانية برئاسة "شير محمد عباس استانيكزاي".

استئناف انعدام الأمن والحرب الأهلية في أفغانستان أثار مخاوف دول المنطقة، وخاصة إيران، وتعمل طهران على تهيئة الظروف اللازمة لمحادثات السلام بين الأطراف المعنية.