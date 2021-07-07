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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للوزير السابق خالد أبو عرفة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للوزير السابق خالد أبو عرفة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

جددت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري لوزير القدس السابق الأسير خالد أبو عرفة المُبعد عن القدس للمرة الثالثة 4 أشهر.

العالم - فلسطين

وبتاريخ 3/3/2021م جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق أبو عرفة أربعة أشهر للمرة الثانية.

واعتقل الاحتلال الوزير أبو عرفة بتاريخ 11/11/2020، بعد استدعائه للتحقيق في معتقل "عوفر" قرب رام الله.

والوزير خالد إبراهيم أبو عرفة (59 عامًا) أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وأُبعد عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر عام 2014.

واعتصم أبو عرفة قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر بالقدس؛ احتجاجًا على قرار إبعاده ومعه عضوا المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.

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