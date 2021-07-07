أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021

العالم - الصحافة الايرانية

حمايت ..

الناطق باسم الخارجية .. مواقف ايران بشأن الاتفاق النووي ثابتة ولن تتغير بتغير الحكومة .

ابرار ...

المتحدث باسم الحكومة يشير الى تحقيق تقدم في المباحثات مع السعودية .

ايران ..

قادة الصين والمانيا وفرنسا يؤكدون على ضرورة صيانة مسار احياء الاتفاق النووي .

جوان ...

ايران وقطر تتحركان لتقديم العون للبنان الذي يشرف اقتصاده على الانهيار.

اعتماد ...

رئيس حكومة تصريف الاعمال بلبنان يحذر من خطر وقوف اقتصاد بلاده على حافة الانهيار.

اطلاعات ..

حركة انصار الله توجه اصابع الاتهام لامريكا بشأن دعم القاعدة وداعش باليمن .

جمهوري اسلامي ...

حركة حماس تشجب مشاركة بلدان عربية الى جانب الكيان الصهيوني بمناورات تنظمها امريكا.

وطن امروز..

الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي يحمل امريكا مسؤولية اتساع دائرة الارهاب بافغانستان .

خراسان ..

تفاقم اجواء القلق بالشارع الافغاني مع استمرار تقدم حركة طالبان بميادين القتال.

كيهان ...

حمامات دم بامريكا ..اربعمائة حادثة اطلاق نار ومئة وخمسون قتيلا بثلاثة ايام .

مردم سالاري ..

انفجار ثلاث عبوات ناسفة في طريق رتل عسكري امريكي في غرب العراق ..

سياست روز ..

روسيا تحذر بريطانيا من ان البحر الاسود ليس ميدانا للمغامرات العسكرية ابدا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

جوان ...

صحيفة جوان كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها ( السلطة منهمكة بالقمع والكيان منهمك بالاستيطان )...

تصعد السلطة الفلسطينية برام الله من اجراءاتها القمعية واعتقالاتها للفلسطينيين بشكل كبير منذ مقتل الناشط نزار بنات خلال اعتقاله من قبل شرطة السلطة في محاولة منها لاخماد الاحتجاجات والاصوات الداعية لإقالة محمود عباس ..

"ان تصعيد السلطة الفلسطينية اجراءاتها القمعية سهل على كيان الاحتلال تسريع وتيرة هدم المزيد من المنازل الفلسطينية بالقدس"

وكذلك في العديد من المناطق بالضفة الغربية في اطار المخطط التهويدي الذي يتضمن ايجاد المزيد من المستوطنات. والواقع تقوم السلطة الفلسطينية بتقديم خدمة كبرى للاحتلال بتحولها لاداة قمع اخرى للشعب الفلسطيني الى جانب المحتل نفسه وبدلا من ان تهب لمواكبة المقاومة وتعزيز الصمود الفلسطيني.

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها ( صفقة بين انقرة والقاهرة بشأن الاخوان المسلمين) ...

القاهرة طرحت خلال المباحثات مع انقرة بشأن استئناف العلاقات الثنائية, شرطين رئيسيين الاول حول نشاطات جماعة الاخوان المسلمين المصرية بتركيا والاخر حول ليبيا.

"ان تركيا استجابت لطلب مصر بشأن الاخوان المسلمين بتحديد النشاطات الاعلامية للمصريين من عناصر الاخوان بتركيا على اراضيها"

ولكن المشكلة التي طفت على السطح مهددة مسار التطبيع بين البلدين تمثلت في اصرار تركيا على ابقاء نفوذها العسكري في ليبيا رغم الشرط المصري الداعي لسحب انقرة لقواتها ومرتزقتها من الاراض الليبية. ان مصر تنظر لموضوع ليبيا من زاوية امنها القومي فيما تنظر تركيا للامر من تطلعاتها الاقتصادية والايدلوجية.

خراسان ...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( صراع المرتزقة بجنوب اليمن) ..

هناك اجواء تصعيد ميداني مستمر في جنوب اليمن بين انصار الرئيس اليمني السابق الهارب منصور هادي المدعوم سعوديا والمجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم اماراتيا ..

"ان ما يحدث من معارك واجواء تصعيد بجنوب اليمن, هو حرب بالنيابة بين وكلاء يمنيين عن السعودية والامارات "

ويمكن القول ان حرب الوكلاء هذه تعكس مفترق طرق لاخر حليفين في التحالف السعودي, اي بين السعودية نفسها والامارات.

مفترق طرق قد ينهي هذا التحالف وقد تترك اثاره بصمات سلبية عميقة على مواقف وعلاقات البلدين في قضايا اخرى وكما حدث خلال اجتماعات اوبك بلاس بفيينا مؤخرا. وليس من المستبعد ان تتجه الامور بجنوب اليمن لفتح جبهة داخل التحالف السعودي نفسه.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( قلق بايدن ).. عن موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة .

يسود اعتقاد في اوساط الديمقراطيين بأن بايدن سينسحب من انتخابات عام 2024 لتقدم سنه ولوضعه الصحي وانه سيسجل انسحابه عندها لصالح نائبته كامالا هاريس.. ولكن

"مشكلة الحزب الديمقراطي التي تطرح نفسها الان هي ضعف شعبية هاريس حتى بين الامريكيين من اصول غير اوروبية"

وكل ذلك وسط اجواء حملات ترامب الدعائية بالاستعداد للعودة للبيت الابيض عبر الانتخابات الرئاسية وربما قبلها ايضا في تلويح لما يروج له ترامب وانصاره بشأن ضعف بايدن وعدم تركيزه الفكري. والواقع ان بايدن والحزب الديمقراطي يواجهان تحديات مبكرة جدا بشأن المنافسة على البيت الابيض مع الجمهوريين .

مردم سالاري ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الانسحاب الباهظ الثمن ) كتبت صحيفة مردم سالاري عن خروج امريكا من افغانستان ..

ان توقيت الانسحاب الامريكي من الاراضي الافغانية عكس عدم اهتمام واشنطن لما سيحدث في هذا البلد عندها في ظل اختلال ميزان القوى لصالح طالبان لالف سبب وسبب.

"امريكا ارادت الخروج من المازق الافغاني بعد عقدين من الفشل الذريع, لكنها كانت تعرف تماما انها ستسهل مهمة طالبان بالتاكيد"

والمخابرات الامريكية والبنتاغون ايضا أكدا لبايدن ان كابول ستسقط خلال ستة اشهرعندها, ومع ذلك قررت امريكا الخروج من افغانستان تاركة كل ما سببته من شروخ وجروح ودماء وخلافات بين الافغان دون اي شعور بالمسؤولية كعهدها دائما. ان امريكا لم تفشل مقابل طالبان فحسب بل فشلت حتى في تعزيز قدرات وجهوزية الجيش الافغاني ايضا, وتقدم طالبان السريع مؤشر على ذلك.

آرمان ملي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الاتفاق النووي والتحديات المقبلة ) كتبت صحيفة آرمان ملي ..

رغم كل التصريحات المتفائلة بشأن قرب تحقيق مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي لنتائج ايجابية, مازال الغموض يلف هذه المباحثات .والحقيقة هي انه

"لايمكن تجاهل بقاء العديد من القضايا الرئيسية عالقة دون حل بين ايران وامريكا بشأن الاتفاق النووي"

ومن دون حل هذه الخلافات بشكل جذري فمن الصعب التكهن بالمسار الذي ستاخذه وتنتهي اليه مباحثات فيينا اوحتى بعد توصلها لاي نتائج ما بشأن احياء الاتفاق النووي. ان الاتفاق النووي يواجه بمرحلة الاحياء تحديات تهرب امريكا من الغاء الحظر بالكامل ومن تقديم ضمانات لايران وسيواجه نفس المطالب الترامبية في حالة عودة بايدن لعضويته, مطالب بشأن قدرات ايران وسياساتها.