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اعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد تزايد حوادث اطلاق النار

اعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد تزايد حوادث اطلاق النار
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

فرضت سلطات ولاية نيويورك حالة الطوارئ رداً على الزيادة الحادة في جرائم استخدام الأسلحة النارية.

العالم - الامريكيتان

وأعلن حاكم نيويورك "أندرو كومو" حالة الطوارئ في إطار استراتيجية جديدة شاملة لجعل الولاية أكثر أمناً

وقال إنّ هذه الإستراتيجية تعتمد على حلول قصيرة الأمد لإدارة أزمة عنف السلاح الفوري، وتقليل معدل إطلاق النار.

وأضاف كومو أنّ حالة الطوارئ تسمح بتسريع الأموال والموارد للمجتمعات حتى تتمكن من مواجهة العنف المسلح.

وقتل ما لا يقل عن 150 شخصا في أكثر من 400 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء امريكا، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي صادفت عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو.

ومن بين الحوادث التي رصدتها شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فقد تم تسجيل 26 ضحية من 21 حادث إطلاق نار من الجمعة إلى الأحد في نيويورك، حيث ارتفعت حوادث العنف بالأسلحة النارية بنسبة 40% تقريبا خلال نفس الفترة من عام 2020.

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