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في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..

استعراض تطورات الأوضاع في سورية في لقاء وفد سوري مع بيدرسون

استعراض تطورات الأوضاع في سورية في لقاء وفد سوري مع بيدرسون
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين لقاء مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا حول سورية الذي بدأ في العاصمة الكازاخية نورسلطان في وقت سابق اليوم.

العالم-سوريا

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سورية حيث أكد الدكتور سوسان ضرورة رفع الصوت عالياً إزاء انتهاكات قوات الاحتلالين التركي والأميركي بحق الشعب السوري سواء ما يتعلق بدعم الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهم أو سرقة الموارد والثروات الطبيعية ومقدرات الشعب السوري لأن هذه الانتهاكات بالإضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي السبب الأساسي في معاناة الشعب السوري والأوضاع الصعبة التي يعيشها.

كما تم التطرق إلى العملية السياسية حيث أكد سوسان استمرار الحكومة السورية بالتعاطي الإيجابي مع هذه العملية فيما أشار بيدرسون إلى عزمه مواصلة الجهود للتحضير لعقد الجولة السادسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية عقد لقاء مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف واستعرضا البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي والتطورات في سورية والسياسات الغربية الخاطئة بهدف مواصلة الحرب عليها.

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