العراق..القبض على المسؤول عن مجزرة الخالص عام 2007

العالم-العراق

وذكرت الخلية، في بيان، أن “ضمن سلسلة العمليات الاستباقية والمتابعة الميدانية لملاحقة المطلوبين للقضاء ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة والعمل المتواصل للجهد الاستخباري ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على ارهابي كان يعد من اخطر وابرز العناصر الإرهابية في داعش”.

وأضافت، أن “الإرهابي نفذ عدة عمليات ارهابية استهدف خلالها دورية للشرطة، مما ادى الى استشهاد ثلاثة منتسبين واغتيال 15 مواطنا كانوا جالسين في مقهى بقضاء الخالص بمحافظة ديالى عام 2007 ، إضافة إلى عمليات أخرى ضد المواطنين العزل “.

وبينت، أنه “بعد التعمق بالتحقيق معه اعترف المتهم بهذه العمليات وصدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا”.