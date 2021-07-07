شاهد: هل سيشعل سد النهضة حرباً إقليمية؟

العالم - أفريقيا

خلافات تملئ سد النهضة الاثيوبي مع دولتي المصبّ مصر والسودان وباقي العالم قبل استئناف إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد المثير للجدل على النيل الأزرق.

مشروع قرار عربي قدّمته تونس لشركائها الاربعة عشر في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد الخميس، يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ، استنكرته اثيوبيا في رسالة بعثتها الى مجلس الأمن وعدته غير مقبول.

جامعة الدول العربية قالت ان رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، واضافت أن تصرف إثيوبيا قد يقوض العلاقات بين الجامعة والاتحاد الأفريقي.

القاهرة التي تبلغت رسميا من اديس ابابا ببدأ ملء بحيرة السد قالت إن الخطوة تعد "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ".

الأمم المتحدة من جهتها دعت إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامهم بالمحادثات في قضية سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:"نؤيد بقوة دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث"، "المهم أيضا هو عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يقوض البحث عن حلول. لذا من المهم أن تجدد الاطراف التزامها بالحوار بنية حسنة في عملية (تفاوض) حقيقية".



وفي واشنطن حذّر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي من أن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة قد يؤجّج التوتّرات على الأرجح، وحث جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب" أزاء هذا السدّ.

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء. وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية