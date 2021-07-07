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طاجيكستان تنفي إرسال2300 جندي افغاني إلى كابول

طاجيكستان تنفي إرسال2300 جندي افغاني إلى كابول
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر في قيادة لجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، معلومات عن إرسال 2300 جندي أفغاني من الجمهورية إلى كابول؛ مشيرا إلى إرسال 280 جنديًا أفغانيا.

العالم-آسيا الوسطى

ونقلت سبوتنيك عن المصدر: حتى الآن، تم إرسال 280 جنديًا أفغانيا إلى كابول، عبروا الحدود سابقا إلى طاجيكستان خلال الأعمال العدائية. يوجد 1300 أفغاني فقط على أراضي طاجيكستان".

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن 2300 جندي أفغاني لجأوا إلى طاجيكستان قد أعيدوا إلى أفغانستان.

وأصدر الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، يوم الاثنين، تعليمات بحشد 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز الحدود مع أفغانستان.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق خلال محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، الاستعداد لتقديم الدعم على المستويين الثنائي، وفي إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على خلفية التصعيد في أفغانستان.

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