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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
الجيش العراقي: هجوم بسبعة صواريخ يستهدف قاعدة عين الأسد
رئيس وزراء هايتي المؤقت: رئيس البلاد اغتيل في مقر إقامته الخاص
مراسل العالم: تصاعد اعمدة الدخان من قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار عقب استهداف صاروخي
مراسل العالم: هجوم ثاني بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية السورية والتي تشغلها القوات الامريكية
مراسل العالم: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار
اللواء حسين سلامي: لينصب جل اهتمام قادتنا العسكريين على تعزيز قواتنا
اللواء حسين سلامي: يجب ان يرى العالم يوميا تحديث تجهيز قواتنا
اللواء حسين سلامي: استراتيجيتنا دفاعية ولا نسعى وراء الحرب
اللواء حسين سلامي: لن نكون البادئين بأي حرب ولن نغزو أي بلد
اللواء حسين سلامي: استراتيجيتنا دفاعية ولا نسعى وراء الحرب
مراسل العالم: مصادر محلية تؤكد سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد دون معرفة الخسائر
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش
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