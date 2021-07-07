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مراسل العالم: مصادر محلية تؤكد سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد دون معرفة الخسائر

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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