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ولي العهد البحريني يستقبل سفير بلاده لدى الإحتلال

ولي العهد البحريني يستقبل سفير بلاده لدى الإحتلال
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء "سلمان بن حمد آل خليفة"، سفير بلاده لدى الكيان المحتل "خالد يوسف الجلاهمة" في قصر الرفاع.

العالم - البحرين

وذكرت وكالة "أنباء البحرين" ان ولي العهد أعرب أمام الجلاهمة عن تهانيه بمناسبة تعيينه "رئيسا للبعثة الديبلوماسية للمملكة في إسرائيل، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، من خلال تأكيد نهج المملكة الساعي لتعزيز أسس السلام والتسامح، مما يرسخ ركائز التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقعت على تعيين الجلاهمة في مارس الماضي.

من جهة أخرى، ذكر موقع "إسرائيل 24" أن البحرين لم تقم حتى الآن بإقامة سفارة لها لدى "إسرائيل"، فيما لدى "إسرائيل" بالفعل سفارة تنشط في العاصمة البحرينية المنامة.

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ولي العهد البحريني يستقبل سفير بلاده لدى الإحتلال