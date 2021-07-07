ولي العهد البحريني يستقبل سفير بلاده لدى الإحتلال

العالم - البحرين

وذكرت وكالة "أنباء البحرين" ان ولي العهد أعرب أمام الجلاهمة عن تهانيه بمناسبة تعيينه "رئيسا للبعثة الديبلوماسية للمملكة في إسرائيل، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، من خلال تأكيد نهج المملكة الساعي لتعزيز أسس السلام والتسامح، مما يرسخ ركائز التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقعت على تعيين الجلاهمة في مارس الماضي.

من جهة أخرى، ذكر موقع "إسرائيل 24" أن البحرين لم تقم حتى الآن بإقامة سفارة لها لدى "إسرائيل"، فيما لدى "إسرائيل" بالفعل سفارة تنشط في العاصمة البحرينية المنامة.