اغتيال رئيس هايتي برصاص مجهولين في مقر إقامته

العالم- الأميركيتان

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص.

وأوضح أن الهجوم المميت وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وكتب رئيس الوزراء: "هاجمت مجموعة من الأفراد الذين لم يتم التعرف عليهم، وبعضهم يتحدث الإسبانية، مقر الإقامة الخاص لرئيس الجمهورية وأصابوا رئيس الدولة بجروح قاتلة".

ودان جوزيف "العمل البغيض واللاإنساني والهمجي"، ودعا إلى التهدئة.

وأضاف "تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة. ستنتصر الديمقراطية والجمهورية".

كما ذكرت تقارير محلية أن زوجة رئيس هايتي، جوفينيل مويس، أصيبت في الهجوم الدامي.

والاغتيال يثير تساؤلات بشأن الحماية الشخصية للرئيس، في بلد يئن تحت سطوة العصابات المسلحة التي سيطرت على طرق سريعة ومناطق داخل العاصمة.

وتحدثت الحكومة عن أشخاص شاركوا في العملية وكانوا يتحدثون اللغة الإسبانية وآخرين يتحدثوا اللغة الإنجليزية، والمعروف أن اللغة الرسمية في هايتي التي تقع في الكاريبي، هي الفرنسية.