مسؤولون أوروبيون يدينون حادثة الاعتداء على صحفي استقصائي هولندي

العالم- أوروبا

وخلال زيارة رسمية لبرلين، قال الملك فيليم ألكسندر للصحفيين: "هذا اعتداء على الصحافة إحدى ركائز سيادة القانون عندنا، ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري"، إذ أن الصحفي بيتر ر. دي فريس، الحائز على جائزة إيمي الدولية عن تحقيقاته في اختفاء الفتاة ناتالي هولواي في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي عام 2005، كان قد أصيب بالرصاص في أحد شوارع أمستردام مساء أمس الثلاثاء، فيما لا يعلق العاهل الهولندي عادة على حوادث فردية.

من جانبها، كشفت رئيسة بلدية أمستردام، فيمكه هالسيمه، أن "دي فريس يصارع الموت في المستشفى".

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن "هذه جريمة ضد الصحافة، واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون".

كما شدد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، على أن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية"، لافتا إلى أن "الاعتداء على الصحفيين اعتداء علينا جميعا".

ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الهجوم، مؤكدة "أهمية ضمان حرية عمل الصحفيين"،

وأكملت: "قد لا نوافق على ما ينشر في الإعلام دائما، ولكن علينا الاتفاق على أن الصحفيين الاستقصائيين ليسوا تهديدا"، مشددة على أن "التحقيقات الصحفية تشكل دعما للديمقراطية الأوروبية"، إذ أثار الاعتداء على دي فريس غضبا شديدا في مختلف أنحاء أوروبا.

وفي إطار التحقيقات، أشارت الشرطة الهولندية إلى أنه "تم احتجاز ثلاثة أفراد تدور حولهم الشبهات، وذلك في الساعات التي أعقبت الهجوم، ربما يكون أحدهم هو الذي أطلق النار".