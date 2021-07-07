تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ في العراق

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن الهجوم كان قد وقع في تمام الساعة 12.30 بتوقيت بغداد، وأن البيان الذي أصدرته المقاومة العراقية، والتي أطلقت على نفسها لواء ثأر"الشهيد المهندس" تم الهجوم بإطلاق 30 صاروخا على قاعدة عين الأسد وقد أصاب تلك القاعدة بشكل مباشر، وأن لواء ثأر المهندس يتوعد القوات الأميركية في العراق.

وأضاف مراسلنا أن التقارير الاولية اشارت الى ان الهجوم على قاعدة عين الأسد، كان مزدوجا بالصواريخ والطائرات المسيرة.



وقال مراسلنا عن مصادر امنية عراقية أن القصف العشوائي للقوات الامريكية على ناحية البغدادي أدى إلى حرق جامع و 5منازل بعد استهداف عين الأسد، وأن السلطات العراقية اعلنت انها قد طوّقت المنطقة التي اطلقت منها الصواريخ دون الاعلان عن الكشف الدقيق عن مصادر النيران.

وكان قد أكد مراسلنا بتصاعد اعمدة الدخان من قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار عقب استهداف صاروخي.

وقال نقلا عن مصادر عراقية إن القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من صاروخ، وتصاعدت اعمدة الدخان بعد استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار عقب استهداف صاروخي.



وأكد مراسلنا بحسب مصادر عراقية أكدت ان منصة اطلاق الصواريخ كانت داخل شاحنة لحمل الطحين،وأكد متحدث القوات الاميركية اصابة جنديين اثنين من القوات الاميركية، وتبنى لواء ثأر الشهيد المهندس تلك العملية بإطلاق 30 صاروخ على تلك القاعدة.

وأوضح مراسلنا أن الطيران الاميركي نفذ تحليقات مكثفة على المنطقة التي اطلقت منها الصواريخ.





واضاف مراسلنا ان المتحدث باسم التحالف الامريكي أكد وقوع ٣ اصابات على الاقل نتيجه استهداف قاعده عين الاسد.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الامريكي بالعراق انه تم استهداف قاعده عين الاسد ب ١٤ صاروخا

هذا وأكدت مصادر للعالم أن الهجوم على قاعدة عين الأسد أسفر عن إصابة 5 أميركيين بجروح خطرة كحصيلة أولية.



وكان قد شهد الجناح العسكري الأميركي في "عين الأسد" الجوية، استهدافاً بصواريخ كاتيوشا أُطلقت من مدينة هيت، بتاريخ 5 تموز/يوليو.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في حينها الكولونيل الأميركي واين ماروتو، إن "3 صواريخ على الأقل"سقطت على قاعدة "عين الأسد" الجوية، لكنها "لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى".

كذلك، سجل سقوط صاروخ كاتيوشا في الجهة الغربية من"عين الأسد"، في 20 حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي تسبّب بحدوث أضرار مادية في السياج الخارجي للقاعدة، وفق مصدر أمني.

واستُهدِفت القاعدة نفسها بـ3 صواريخ، في 24 أيار/مايو الماضي، من دون تسجيل إصابات بين عناصر القاعدة.

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