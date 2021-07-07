الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
١٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يتحرك لرفع اسمه من لائحة الدول عالية الخطورة

العراق يتحرك لرفع اسمه من لائحة الدول عالية الخطورة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تحركت الحكومة العراقية لرفع اسم بلادها من لائحة الدول عالية الخطورة للتخلص من بعض القيود.

العالم - العراق

نجاح هذه المهمة وبقراءة، سياسية يعتمد بالأساس على ثقة العالم أجمع بأن العراق بلدٌ أمنٌ لا مخاطر فيه وهذا فعلا ما تعمل عليه الحكومة الحالية من خلال جولاتها الإقليمية والدولية في محاولة منها لاستعادة تلك الصورة التي فقدت بعد أحداث الفين وأربعة عشر في ظل بيئة أمنية مازالت غير مستقرة.

وفي الوقت الذي تعول فيه الحكومة على أهمية رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة في عملية استرداد الأموال المهربة يرى اقتصاديون أن مساعي الحكومة في استعادة الأموال لن تنجح من دون تعاون دولي يرفع الحصانة عن الفاسدين وأموالهم خارج العراق.

عودة العراق الى محيط الأمن والاستقرار بعيدا عن لائحة المخاطر ستلزم الجميع بضرورة التعاون معه وعليه لابد من البرلمان الإسراع بتمرير قانون استعادة الأموال المهربة لدعم خطوات الحكومة وتعزيزها بأطرٍ قانونية وفقا لما يراه مراقبون.

روابط ذات صلة

شرطة بغداد تلقي القبض على 13 شخصا اطلقوا النار اثناء تشييع في العاصمة

بعد توقف لعشر سنوات.. انطلاق قطار بغداد – الموصل قريبا

العراق.. حريق داخل منطقة مطار المثنى وسط بغداد

الجيش العراقي يحبط محاولة ’داعش’ تفجير أبراج للطاقة شمالي بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر: وفاة معتقل في سجن طرة بعد منع دواء السرطان عنه

محكمة سعودية تؤجل محاكمة سلمان العودة من جديد

رئيس باكستان يحذر من "اضطهاد المسلمين في الهند"

اغتيال رئيس هايتي برصاص مجهولين في مقر إقامته

العراق يتحرك لرفع اسمه من لائحة الدول عالية الخطورة

كيف تنقص وزنك دون الحمية أو الرياضة؟