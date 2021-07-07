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محكمة سعودية تؤجل محاكمة سلمان العودة من جديد

محكمة سعودية تؤجل محاكمة سلمان العودة من جديد
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة،  إن المحكمة المتخصصة أجلّت جلسة محاكمة والده من جديد، مشيرا إلى أنه لم يجر إحضاره إلى المحكمة في العاصمة السعودية الرياض.

العالم- السعودية

وأكد العودة، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إنه "ضمن مهزلة محاكمة الوالد سلمان العودة، أجّلت (المحكمة المتخصصة) الجلسة، اليوم، في خرق واضح لأبسط إجراءات العدالة وفي تأجيلات متكررة منذ 3 سنوات تكشف حجم التلاعب بالمحكمة".

وأضاف: "لم يحضروا الوالد للجلسة، ولم تطمئن عليه العائلة منذ زمن، كما أن الاتصال الهاتفي مقطوع منذ سنة".

ضمن مهزلة محاكمة الوالد #سلمان_العودة أجّلت (المحكمة المتخصصة) الجلسة اليوم في خرق واضح لأبسط إجراءات العدالة وفي تأجيلات متكررة منذ ٣ سنوات تكشف حجم التلاعب بالمحكمة.

ولم يحضروا الوالد للجلسة ولم تطمئن عليه العائلة منذ زمن، كما أن الاتصال الهاتفي مقطوع منذ سنة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، على حسابها المختص بالدول الخليجية في "تويتر"، الملك سلمان بإطلاق سراح الداعية سلمان العودة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الداعية سلمان العودة في شهر سبتمبر/أيلول عام 2017، في حملة اعتقالات كبيرة طاولت عدداً كبيراً من رموز ومشايخ تيار الصحوة الديني، ووجهت النيابة العامة السعودية عدداً من التهم للعودة، أبرزها "الإفساد في الأرض والسعي المتكرر لتغيير النظام"، وطالبت بإعدامه.

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