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مصدر عسكري يمني: القوات اليمنية بالتعاون مع أبناء القبائل ينفذون عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء في اليمن

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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