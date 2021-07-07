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فصيل بالمقاومة العراقية يتبنى قصف عين الاسد

فصيل بالمقاومة العراقية يتبنى قصف عين الاسد
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تعرضت قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار غرب العراق والتي تضم قوات اميركية لهجوم صاروخي.

العالم - العراق

واستهدفت قاعدة عين الاسد التي تضم قوات اميركية في محافظة الأنبار لهجوم صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أقل من اسبوع.

واعلن "لواء ثأر المهندس" تبنيه للعملية موضحا في بيان أن مجاهديه استطاعوا اصابة أهدافهم بدقة عالية داخل قاعدة عين الاسد واظهرت الصور أن أعمدة الدخان تصاعدت من القاعدة المستهدفة.

واعلنت مصادر للعام سقوط خمسة جرحى من القوات الاميركية الى ذلك ردت القوات الاميركية على الهجوم الصاروخي بقصف عشوائي على ناحية البغدادي القريبة من قاعدة عين الاسد حيث استهدفت عددا من المنازل وجامعا.

وذكر في نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

صدق الله العلي العظيم

تمكن مجاهدونا من إستهداف قاعدة عين الأسد التي يشغلها الاحتلال الامريكي في محافظة الأنبار بـ30 صاروخ نوع غراد في تمام الساعة 12:33 وتم اصابة الأهداف بدقة عالية ، ونجدد دعوانا للإحتلال الغاشم إننا سنجبركم على الرحيل من أرضنا مهزومين منكسرين والله على ما نقوله شهيد .

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