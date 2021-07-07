طاجيكستان: عودة مئات الجنود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من "طالبان"

العالم- أفغانستان

وقال المصدر لوكالة "رويترز": إن حكومة كابل أرسلت عدة طائرات إلى مطار كولوب وأقلعت الليلة الماضية وعلى متنها نحو 280 جنديا، وأضاف المصدر أن 300 آخرين من المقرر أن يغادروا خلال الأيام المقبلة.

وأبدت طاجيكستان قلقها بشأن عبور الحدود، وقالت إنها ستحشد 20 ألفا من قواتها لتعزيز حماية الحدود مع جارتها الجنوبية.

وتراجع مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية وعبروا الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان هذا الشهر مع تقدم حركة "طالبان" في شمال أفغانستان فيما يشير ضمنا إلى تدهور الأوضاع مع اقتراب القوات الأجنبية من استكمال انسحابها بعد حرب أمريكي قاشم دامت نحو 20 عاما ومحادثات سلام متعثرة بسبب تدخلات غربية.