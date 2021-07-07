الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" للمرة الـ 190

وأقدمت قوات من شرطة الاحتلال ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" الحكومية الإسرائيلية، ترافقها آليات، بدهم قرية "العراقيب" وشرعت بهدم خيام ومساكن المواطنين الفلسطينيين فيها.

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 27 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال الناشط عزيز الطوري، في تصريح صحفي، إن عملية الهدم اليوم، تتزامن مع نظر محكمة تابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع في التهم الموجهة من سلطات الاحتلال لعدد من سكان العراقيب بينهم شيخ العراقيب صياح الطوري، بالبناء بدون ترخيص وغزو أراضي الدولة.

وهذه هي المرة التاسعة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال، خيام أهالي "العراقيب" المتواضعة خلال العام الجاري 2021، والمرة الـ 190 منذ بدء عمليات الهدم، لكن الأهالي يعيدون نصبها كل مرة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة سكان "العراقيب" الذين يرفضون المساومة على الأرض، وتهدم منازلهم، وتدمر محاصيل مزروعاتهم، وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بدعوى البناء دون تراخيص.

ويصف مراقبون صمود أهالي قرية "العراقيب" بـ"الأسطوري"، حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن ويتصدون لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم في كل مرة.

ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي "العراقيب" عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

و"العراقيب" هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب، جنوب فلسطين، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بها.

وعملت سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.

وتعرضت القرية للهدم بالكامل من الجرافات الإسرائيلية بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2010؛ حيث هدمت جميع منازلها وشردت المئات من سكانها، بدعوى البناء دون ترخيص.

فعاود سكان القرية بناءها من جديد، ليتم هدمها مرة بعد أخرى، كان آخرها اليوم، حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية، بديلا عن المنازل التي تم هدمها في المرات الماضية.

وأصبح صمود "العراقيب" رمزًا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل، وخاصة في النقب من أجل البقاء والحفاظ على الأرض والهوية من سياسات التهويد.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.