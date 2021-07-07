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شاهد تعداد الضحايا في الموصل جراء قصف طائرات التحالف الدولي

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

يحاول التأقلم مع ساقه الاصطناعية، لكنه يواجه صعوبة في ذلك، هذا هو حال عبدالله خليل مواطن عراقي من مدينة الموصل، أحد ضحايا القصف الجوي الذي نفذته طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بحجة مواجهة جماعة داعش الوهابية في اذار/مارس 2017.

العالم - خاص بالعالم

وبحسب منظمة "ايروورز"غير الحكومية التي تحصي أعداد الضحايا المدنيين في النزاعات حول العالم ان مئة وخمسة اشخاص غير مقاتلين بالحد الادنى و141 كحد اقصى قتلوا في موصل جراء قصف طائرات التحالف.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش أنه على عكس مرحلة غزو العراق في العام 2003، والحرب في أفغانستان أنشىء التحالف الدولي بدون هيكلية تعويض معبرة عن عدم فهمها تماما كيفية التقدم بطلب عبر آلية التعويض.

هذا وقد يستذكر مدير الطب العدلي في دائرة صحة محافظة نينوى حسن واثق، الكارثة. حيث بين ان عملية اجلاء الجثث استغرفت ما بين عشرة الى خسمة عشر يوما.

وفي الموصل الجديدة، أقر الأميركيون بمسؤوليتهم عن الضربات. غير أن الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل الأميركي واين ماروتو أوضح أن القانون الأميركي وقانون الحرب لا يلزمان الولايات المتحدة بتقديم تعويضات لجرحى أو عن أضرار تسببت بها عمليات قتالية قانونية.

اما في داخل الولايات المتحدة فبين حين واخر ترفع اصوات منددة بوجوب دفع التعويضات الى ضحايا الحرب في العراق وافغانستان.

فقد رفع السناتور الأميركي الديموقراطي باتريك ليهي الذي يرأس لجنة الائتمان في مجلس الشيوخ مؤخرا رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على ان إذا لم يكن الجيش الأميركي قادرا على التحقيق، ينبغي إيجاد لاعبين اخرين للقيام بذلك.

وحتى لو كانت هناك تعويضات مالية لكن من الواضح انها لن تعوض تلك الارواح البريئة التي قضت بسبب قصف طائرات التحالف بقيادة أميركا ما سبب الما كبيرا لذويهم الذين يعيشون موتا بطيئا يوما بعد يوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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شاهد تعداد الضحايا في الموصل جراء قصف طائرات التحالف الدولي

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