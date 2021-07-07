ندوة بطهران تناقش النقض الأميركي لحقوق الإنسان

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هذا ما ناقشته ندوة بطهران ضمت نخب من السياسيين والمعنيين بالقوانين الدولية، مستعرضين قائمة من السجل الأمريكي على هذا الصعيد.

وأكد غلام رضا مهدوي نائب المدعي العام في الشؤون القضائية في طهران أن:"الجرائم التي ارتكبتها زمرة خلق المنافقة من تصفيات جسدية واغتيالات، كلها ممارسات دفعت دول غربية وعلى رأسها اميركا في السابق إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية، ومن ثم تم رفع اسم هذه الجماعة من قوائم الجماعات الإرهابية فقط لاستغلالها ضد ايران".



طهران كانت هي المحطة الاولى لتجربة الارهاب المدعوم غربيا، فالوثائق والادلة تظهرأن نحو 17 الف شخص من المسؤولين والمدنيين الايرانيين، كانوا ضحية الارهاب الذي ضلعت به منظمة منافقي خلق، بتدريب ودعم صهيو اميركي.



وأشار الباحث في القانون الدولي محمد نرجسيان:"على الرغم من أن التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في السياسة الأمريكية عادة يكون أمراً نادراً؛ الا أن الجانبين متفقين على ضرورة دعم واشنطن لمنظمة خلق الارهابية لتصبح محل حفاوة أمريكية".

وتعد زمرة منافقي خلق نتاج لحركة واضحة مدفوعة من الخارج خصوصا من الولايات المتحدة، ويقدم الدعم لها من خلال أنظمة بعض الدول، التي هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

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