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مشاهد جديدة لعمليتين عسكريتين للجيش اليمني في البيضاء

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصدى الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء لزحف واسع شنته العناصر التكفيرية الممثلة بالقاعدة وداعش في جبهتي الصومعة والزاهر بدعم سعودي وامريكي.

العالم- اليمن

وتمكن الجيش واللجان وأبناء المحافظة من إلحاق خسائر فادحة بالعناصر التكفيرية المحاولين السيطرة على مناطق من مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء.

وشنت قوات الجيش واللجان الشعبية بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية عملية عسكرية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة وقبائلها الشرفاء، تمكنوا فيها -بعون من الله- من دحر عناصر الإستخبارات الأمريكية واستعادة وتأمين عدد من المواقع، وسط تقدم مستمر وانهيارات متسارعة في صفوف التكفيريين.

وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة أكثر من 100 من العناصر التكفيرية، كما تمكن الجيش واللجان بالتعاون مع أبناء وقبائل المحافظة من تدمير عدد من آليات العناصر التكفيرية.

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