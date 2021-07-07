الإعلام الأمني العراقي يعلن تفاصيل استهداف عين الأسد

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، ان "عجلة حمل (نوع تريلة) بداخلها حاوية توقفت اليوم في منطقة البغدادي بمحافظة الانبار، حيث ان الظاهر من هذه العجلة انها كانت تحمل أكياس مادة الطحين، الا انها تحمل قاعدة لاطلاق الصواريخ، حيث اطلقت ١٤ صاروخاً باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط القاعدة".

واضافت ان "بقية الصواريخ التي كانت متبقية بداخل العجلة انفجرت مما ادى الى الحاق أضرارا في دور المواطنين القريبة وأحد المساجد".

من جانبه شجب الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، العملية متوعدا بملاحقة مستهدفي مطار اربيل وقاعدة عين الاسد.

وشهد اليومان الماضيان، عمليات استهداف لقاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، ومطار اربيل الدولي في منطقة كردستان العراق.